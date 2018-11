Wordt het gebied tussen Kimswerd en Zurich gouden land?

Op deze manier moeten mensen betrokken raken bij het project, dat uiteindelijk in 2030 het oude Marneslenkgebied moet vormgeven. Zo zal er in Pingjum een informatiecentrum komen. Andere ideeën zijn om oude zeedijken in de streek met bloemen te beplanten en kunstenaars opdracht te geven de streek op te fleuren. Ook is er een plan om zoute gewassen te kweken. Doel is om meer variatie in planten en dieren te krijgen.

Een vertegenwoordiger van Wetterskip Fryslân vertelde tijdens de presentatieavond over de gevolgen van een hoger zeeniveau. Samen met het Rijk steekt Wetterskip Fryslân 400 miljoen euro in de verbetering van de Waddenzeedijk. De Stichting Gouden Land wordt opgericht om te bekijken hoe de streek daar van profiteren kan. In de stichting zullen mensen van de dorpsbelangen van Kimswerd, Arum, Pingjum, Witmarsum en Zurich samenwerken.