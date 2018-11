Dit zijn de eerste namen voor Into the Grave 2019

Naast Meshugga koen ook de Amerikanen van Anthrax en TEstament naar Into the Grave. Het festival heeft komend jaar ook een tweede podium. Het is de bedoeling dat met name de hardcore metalfans zich hier kunnen vermaken. Op het podium zal onder andere Sick Of It All optrede.

Het is nog niet duidelijk of het festival zal uitbreiden met een derde dag. Daar wordt over gesproken, maar er is nog geen besluit genomen. De verwachting is dat hier in december meer duidelijkheid over komt. Als de derde dag doorgaat, kunnen de mensen die een combiticket hebben gekocht, hier ook naartoe.