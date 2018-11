Het lag jaren stil, maar Houkepoort lijkt nu uitverkocht te raken

Dat de verkoop nu zo goed loopt, is eigenlijk opmerkelijk. Het project zou tien jaar geleden al van start gaan, maar de economische crisis en een grote fraudezaak zorgden ervoor dat het tot 2016 duurde, voordat er voor het eerst kon worden gebouwd. De betrokken partijen gingen er daarna vanuit dat het zo'n vijf jaar zou duren, voordat alle huizen verkocht zouden zijn. Maar dat is dus veel sneller gegaan.

"We hadden uiteindelijk nog veel meer huizen kunnen verkopen. We hebben nu nog twaalf huizen over en kunnen daarmee nog een aantal mensen helpen, maar daarmee houdt het op", zegt makelaar Rita Haarsma. "Het zijn vooral mensen uit Sneek zelf die hiernaartoe komen, maar ook van verder weg komen ze deze kant op."

Volgens wethouder Stella van Gent is met name die laatste groep opvallend. "We trekken mensen van over de dijk, zoals we dat noemen. Dus mensen uit de Randstad die hier graag willen wonen. In andere nieuwbouwprojecten zoals Harinxmaland zien we dat niet, maar hier is het het bijzondere karakter van de nieuwe wijk, die extra aantrekkingskracht heeft met vooral het vele water."