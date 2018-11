Verloting voor afbouwen Willem Barentsz gaat niet door

De replica ligt in Harlingen en is eind oktober te water gelaten. Om genoeg geld te hebben voor de afbouw van het schip, werd de verloting van een huis in het centrum van Harlingen geregeld. Het is niet geslaagd om de 7500 loten te verkopen. Wettelijk mag de loterij niet nog een keer worden verlengd.

Toch zegt de stichting dat de loterij een succes is geweest vanwege de positieve reacties en donaties. Mensen die een lot hebben gekocht, krijgen hun geld terug.