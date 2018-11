Het MCL is op zoek naar nieuwe vrijwilligers - en ze moeten ook staan

"We halen daarom de tafel weg en laten de vrijwilligers vrij door de centrale hal lopen. Daarbij is het voor de patiënten overzichtelijk en zo zorgen we voor veel gastvrijheid in het ziekenhuis." Een aantal van de vrijwilligers heeft naar aanleiding van de verandering aangegeven niet meer terug te komen. "Er zijn mensen die er moeite mee hebben. Mensen die niet meer in staat zijn om lang te staan en te lopen, of mensen die het niet fijn vinden om zelf op de patiënten af te stappen."

Het MCL begint deze week met een campagne om nieuwe vrijwilligers te vinden. Volgens Botman zit er al een stijgende lijn in de verjonging. "Je ziet de diversiteit binnen de vrijwilligers groeien, en dat is alleen maar mooi. We hopen met deze campagne nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden", zegt Botman.