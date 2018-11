De jongen was alleen en is geen leerling van de school, zegt de politie. De melding rond 14:50 uur binnen, toen een leerling de Leeuwarder zag lopen.

In zijn woning aan de Jacob Binckestraat vond de politie in totaal drie nepvuurwapens. Die zijn in beslag genomen. De jongen zit vast voor verder onderzoek.