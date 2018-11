Verlanglijstje Leeuwarden voor 'legacy' LF2018 groot: er is niet genoeg budget

Talentontwikkeling van belang

Nog belangrijker naar de toekomst toe is de ontwikkeling van talent. Zo kregen schoolkinderen de kans bij Circus Adje om te laten zien wat ze kunnen. En dat gebeurde op meer plekken. Volgens het grootste deel van de raadsleden is het van het grootste belang daarmee door te gaan. Dat moet je dan doen op een plek waar het kan: de zogenoemde broedplaatsen. Locaties waar veel kan en mag en waar je je in alle rust kunt ontwikkelen.

Blij met de inbreng

Wethouder Sjoerd Feitsma is blij met alle inbreng. "Ik heb hier wel eens anders gezeten als het om LF2018 ging."Veel zaken die voorbij kwamen, staan ook al op papier. "Het komt aardig overeen met wat we op andere plekken ook al hebben gehoord. Dat gaat om cultuurtoerisme, de basisinfrastructuur, de talentontwikkeling en ook de broedplaatsen."

Aan het einde van het jaar worden alle cijfers bij elkaar verzameld en wordt gekeken naar wat goed werkt en wat niet. Op basis daarvan en de inbreng van alle betrokken partijen en de raadsleden wordt een document voor de toekomst opgesteld. "Dan moeten we zien welke structuur er dan bij past richting de toekomst. De verwachting is dat het document met de 'legacy' van LF2018 aan het einde van januari, begin februari klaar is.