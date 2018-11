Froulju fan Fryslân: kinderverpleegkundige Mirte uit Surhuisterveen

Wie is Mirte?

Bijzondere vriendin een kinderverpleegkundige Mirte is genomineerd door Jolanda. Mirte komt bijna elke dag wel even bij haar en haar zoon Thijmen op bezoek. Thijmen heeft autisme en levensbedreigende epilepsie, wat veel zorg vraagt. Mirte helpt Jolanda waar ze kan, door op te passen, een luisterend oor te bieden of samen op zoek te gaan naar de juiste hulp voor Thijmen.

Een standbeeld van Mirte. Hoe is dat?

"Ik dacht steeds: ik weet het niet hoor. Dit is niks voor mij. Maar toen zei een collega: misschien moet je het omdraaien en het zo bekijken dat je symbool staat voor alle anderen die ook dit soort dingen doen. Vanaf dat moment kon ik met erin vinden."

Jij hebt een speciale klik met Thijmen en dat combineer je met een drukke baan. Hoe doe je dat?

"Ik voel me ook bevoorrecht dat ik dit kan doen. Ik werk op onregelmatige tijden dus ik kan vaak wel overdag mee naar een doktersbezoek of zo. En ik heb geen gezin dus ik heb de ruimte ook om het te doen. Het is niet zo dat ik zeg: dit zouden veel meer mensen moeten doen, nee, sommige mensen hebben ook wel genoeg aan hun eigen."

Hoe was de onthulling van het beeld voor jou?

"Bij de onthulling stonden wij heel dicht op de beelden. ik vond het materiaal en de structuur heel mooi, maar ik geloof wel dat Natasja bepaalde kenmerken echt heeft uitvergroot. Toen ik de beelden van 12 meter afstand zag, vond ik ze wel heel mooi. Zo met alle zes bij elkaar komt het echt tot zijn recht. Met elkaar zegt het ook meer dan één beeld alleen."

Wat staat er op Mirthe's borstbeeld?

"Het belangrijkste in vriendschap is dat je er voor elkaar bent. Niet alleen wanneer het slecht gaat of alleen wanneer het leuk is, maar altijd."