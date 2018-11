Hoe herken je iemand met een lichte verstandelijke beperking?

In Nederland lopen zo'n 2 miljoen mensen rond met een lichte verstandelijke beperking. Het gaat om een groep die lastig te herkennen is. "Ze zijn net zoals ik", zegt Iris Walstra van expertisecentrum REIK. "Je kunt lang met iemand praten of werken en niets door hebben, tot het moment dat je afspraken wilt maken en die worden zomaar afgezegd.

De groep mensen is dan ook lastig te herkennen: "Je merkt het pas als je langer met iemand omgaat."

Kijk naar wat mensen kunnen

Een groot deel van deze groep mensen kan zich goed redden, ook zonder hulp van anderen. Voor een ander deel geldt dat niet. Zij hebben begeleiding nodig, bijvoorbeeld als het gaat om werk. Jelle Drost is directeur van expertisecentrum LVB: "Je moet ervoor zorgen dat ze doen waar ze goed in zijn. Ja, ze hebben een lagere intelligentie, maar dat betekent niet dat ze niets kunnen. Je moet gewoon passend werk vinden."

Taak voor het onderwijs

Drost vindt dat er met name in het basisonderwijs meer aandacht moet komen voor deze groep mensen. "Ze moeten het daar herkennen. Als je dat op de basisschool al doet, dan bespaart dat naar de toekomst toe vel problemen. Mensen krijgen dan betere begeleiding."

Volgens Drost zijn er veel misvattingen over mensen met een lichte verstandelijke beperking. "Ze krijgen al gauw, met name de jeugd, een sticker opgeplakt. Dan heeft zo'n persoon gedragsproblemen of ADHD. Maar dat klopt vaak gewoon niet. Je moet kijken naar de ontwikkelingsleeftijd van een persoon, niet naar de echte leeftijd."

Preventie is de sleutel

Volgens Drost en Walstra moet je veel vaker toe naar preventie. De kennis moet naar de opleidingen voor meesters en juffen, vindt Drost. Walstra gaat een stap verder: "Misschien nog wel eerder, al voor ze naar school gaan."

Op het symposium wordt er donderdag uitgebreid over gesproken. Zo'n 200 mensen van de instanties REIK, MEE, GGD Fryslân, SO Fryslân en RENN4 bundelen daar de krachten. Het doel is simpel: dat een juf of meester zegt: 'hé, zou hij of zij niet een verstandelijke beperking hebben?'.