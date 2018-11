Meer kinderen in Leeuwarden leven in armoede

"De cijfers zijn schrijnend", zegt onderzoeker Tessa Schoot Uiterkamp. "De laatste jaren zie je een kleine toename in armoede, vooral bij gezinnen." Het gaat om ruim 3400 kinderen in Leeuwarden.

Een oorzaak is niet direct te geven, volgens Schoot Uiterkamp: "De nasleep van de economische crisis speelt zeker een rol. Toch zie je ook landelijk dat het aantal bijstandsuitkeringen toeneemt. En dus ook gezinnen in een armoedesituatie. Migratie is daar ook een oorzaak van. Je ziet bijvoorbeeld dat de aantallen gezinnen met een niet-Westerse migratieachtergrond steeds vaker in een armoedesituatie komen."

Leeuwarden doet het best goed

Toch doet Leeuwarden het niet slecht, zegt de onderzoeker. Er zijn tal van regelingen voor mensen met een laag inkomen, zoals speciale kindregelingen. Daar wordt volgens Schoot Uiterkamp goed gebruik van gemaakt: "Je ziet dat mensen die weten te vinden en te gebruiken. Leeuwarden scoort daar goed ten opzichte van andere gemeenten."

Symptoombestrijding

Het probleem is daarmee echter niet opgelost. Volgens Danny van Zomeren van stichting Leergeld Leeuwarden is Leeuwarden kampioen in het plakken van pleisters: "Wij kunnen de doelgroep goed bereiken. Kinderen kunnen sporten, mee op reisjes. Het is goed dat we kunnen helpen, maar tegelijk ook heel triest. Want we zijn bezig met symptoombestrijding. De ware oorzaak van de problemen wordt niet opgelost."

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten. Binnen en buiten scholen. "Maar we willen niet bestaan. We willen niet nodig zijn", zegt Van Zomeren.

Problemen oars oplosse

Hij pleit voor een andere oplossing: "Kijk naar de bron, de ouders. Ga daar onderzoeken waarom ze niet werken of wat de oorzaak van de armoede is. Dan kun je iets oplossen."

Als voorbeeld kijkt Van Zomeren naar de Wielenpôlle: "Daar zijn 15 volwassenen bezig het heft in eigen handen te nemen. Ze zijn serieus bezig met scholing en dus zo het leven weer op te pakken. Dat moet je belonen. Geef ze maar een laptop. Dan krijgen ze eigenwaarde en trots en zijn ze weer een stap verder."