Koninklijke onderscheiding voor raadslid Van der Pol in Súdwest-Fryslân

Van der Pol begon zijn politieke carrière in de eerdere gemeente Sneek, waar hij op 14 maart 2002 beëdigd werd als eerste en enige raadslid voor de ChristenUnie.

Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2011 en het ontstaan van de fusiegemeente Súdwest-Fryslân verdubbelde de ChristenUnie in het aantal raadsleden. De partij heeft nu nog altijd twee zetels. Dat is volgens de burgemeester een verdienste van Van der Pol. "U heeft oog voor de mensen om u heen, oog voor de gemeenschap. U staat voor politiek die dichtbij de mensen staat, zowel in de stad als op het platteland. En daarbij richt u zich niet alleen op de eigen achterban", zegt De Vries.

Van der Pol wordt opgevolgd door Gert Schouwstra, die zowel in Sneek als in Súdwest-Fryslân geen onbekende is in de gemeentepolitiek. Schouwstra is al zestien jaar commissielid.