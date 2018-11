Slagerij uit Anjum valt in de prijzen op internationale vakwedstrijd

Trots laat Menno Hoekstra de zes certificaten zien. "Ik doe al heel wat jaren mee, maar we hebben nog nooit zoveel prijzen in de wacht gesleept als dit jaar", vertelt Hoekstra. Medewerker en slager Albert Kingma heeft de meeste prijzen gewonnen en Nienke Borger kreeg goud met een ster voor haar carpaccio bonbon. "Maar de prijzen zijn te danken aan ons hele team. We doen dit met z'n allen", zegt de slager.

Boterhamworst en Anjumer 'Waddenham'

Vooral de boterhamworst en de Anjumer 'Waddenham' sprongen eruit voor de vakjury. Zij beoordelen de producten op uiterlijk, vorm en kleur, het snijvlak en de structuur, de geur en de smaak en consistentie.

Geheim

Het geheim van het succes van slagerij Hoekstra is volgens Menno Hoekstra dat ze zelf slachten in hun moderne slagerij in Dokkum. "Er gaat niets boven zelf slachten, dan weet je wat je verkoopt", zegt hij.