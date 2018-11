Computergames bieden kansen in de medische wetenschap

Laning is inmiddels voor de productie van zijn games nationaal en internationaal al meerdere keren onderscheiden.

Ate van der Meer van Snakeware uit Sneek, als jongetje al helemaal in de ban van old school gaming consoles, stelde dat computers van de 8bits-generatie zelfs de basis hebben gelegd voor zijn bedrijf in digitale producties. Met succes: naast Sneek heeft Snakeware ook nog vestigingen in Amsterdam, Groningen en New York, terwijl de Duitse markt lonkt.

Voor deze speciale editie van het wekelijkse discussieprogramma van Omrop Fryslân en LF2018, stond Neushoorn helemaal vol met oude spelcomputers uit de verzameling van Marvin Droogsma uit Harlingen. Droogsma zag met voldoening hoe het publiek, dat dankbaar en fanatiek gebruik maakte van de mogelijkheid om gratis te 'gamen', veel belangstelling toonde voor 'zijn pronkstukje' de Commodore 64. Want volgens Droogsma is daarmee alles begonnen. Bovendien is het apparaat nog steeds de meeste verkochte huiscomputer ooit.

Enige computertheoloog van Nederland

Frank Bosman, de enige computertheoloog van Nederland, ging daarna op zoek naar de religie in videogames. Volgens hem waren tot zijn opluchting in de meeste spellen, op een positieve wijze, christelijke boodschappen opgenomen. Ook in de games met veel geweld. Maar van videogames die door christelijke producers waren gemaakt, moest hij niets van weten. "Die zijn gewoon slecht gemaakt", aldus Bosman.