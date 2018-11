Organisatie Sinterklaasintocht Leeuwarden is blij met uitspraak rechter

Actievoeren bij intochten in Fryslân

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft eerder aangekondigd dat ze komende zaterdag onder andere in Leeuwarden en Dokkum actie willen voeren. Hollander weet niet of dat doorgaat: "Want er is nog geen melding binnengekomen bij de gemeente. Maar we zijn altijd op alles voorbereid. Mochten ze komen, dan gaan we ervan uit dat het publiek er geen last van heeft."

Veranderingen in Leeuwarden?

Ook in Fryslân wordt er gesproken over het veranderen van de kleur van Sinterklaas zijn hulp. "We voeren gelukkig altijd deze discussie, want dat hoort bij zo'n organisatie en bij de maatschappelijke discussie", zegt Hollander. Toch verandert er wat hem betreft eerst niets. "We merken dat Leeuwarden zich de afgelopen jaren zich nadrukkelijk uitsprak voor Zwarte Piet en niet op een andere manier."

Hollander merkt wel dat er Friezen zijn die zich uitspreken tegen Zwarte Piet. "Er staan mensen op die willen dat deze discussie plaatsvindt. En we vinden dat je zo'n gesprek moet voeren, maar tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot wijzigingen."