Ondersteuning van gemeenten aan werkzoekenden heeft succes: meer dan de helft heeft nieuwe werkplek

De twee gemeenten zijn begin dit jaar begonnen met het zogenoemde preventieproject 'Kiezen voor kansen', waarbij ze samenwerken met het UWV.

Problemen voorkomen

Werkzoekenden, met of zonder vervolguitkering van de gemeente, gaan er financieel vaak flink op achteruit als ze zonder werkloos raken of als de uitkering voor een deel wegvalt. Dat heeft consequenties. Het project is opgezet om mogelijke problemen te voorkomen. Werkzoekenden met een aflopende WW-uitkering worden door een medewerker van de gemeente uitgenodigd voor een voorlichting. Ook eerdere zelfstandigen, studenten of andere werkzoekenden zijn welkom.

Bij de voorlichting gaat het niet alleen over een eventuele (vervolg)uitkering, maar ook over de kansen op de regionale arbeidsmarkt. Na de voorlichting wordt er in een gesprek gekeken naar de eventuele mogelijkheden van de deelnemer en binnen welke beroepen de kansen liggen.

De ervaring leert dat veel werkzoekenden graag aan de slag willen, maar uit een beroep komen dat ze niet meer uit kunnen voeren of waar minder mogelijkheden in zijn. Door breder te kijken, komen de werkzoekenden uit bij beroepen waar ze eerder vaak niet aan hadden gedacht.