Huisvesting arbeidsmigranten houdt meeste Berltsumers niet bezig

Veel mensen snappen niet wat er nu precies is besloten of waarop precies gehandhaafd wordt. Omwonenden die dat wel weten, zijn heel duidelijk in hun mening. Of ze merken geen overlast van arbeidsmigranten, of juist wel.

Straat staat vol

Zo merkt Marten Hoekstra, die op tien meter van de arbeidsmigranten woont, dat er 's nachts veel auto's parkeren in de straat waar veel kasarbeiders wonen. "Ik kan dan nog amper parkeren", zegt hij. "Ik heb geen idee wat al die mensen daar 's nachts allemaal moeten, maar de straat staat dan vol."

"Wij zijn niet zo blij met de kasarbeiders die zo dicht bij elkaar wonen", zegt bewoner Susan Schram. "De Pôlle zou een wijk worden voor gezinnen. Ik wil dat onze kinderen met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Er wonen nu alleen volwassen mannen en vrouwen", zegt bewoner Susan Schram.

Niet geïsoleerd wonen

De migranten moeten volgens dorpsbewoners meer verspreid wonen. Dan worden ze ook beter opgenomen in de gemeenschap.

"We willen geen isolatie. Dat moet voor de arbeidsmigrant zelf ook heel eenzaam voelen", zegt Robert van der Spek van de Stichting Berlikumer Belangen.