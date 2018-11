Nieuwe onbemande pomp in Goutum mag er komen

De eigenaars van de Gulf-pomp - dat zijn Gjalt en Tjerk Binnema - denken dat de nieuwe pomp hen veel klanten zal ontnemen. Zij stapten naar de Raad van State. Daar brachten ze ook in dat het nieuwe pompstation vlak bij een supermarkt komt. Dat zou volgens hen niet passen in het bestemmingsplan. Maar de Raad van State is het daar niet mee eens. De verkoop van brandstof zou juist wel in het bestemmingsplan passen.

Volgens Gjalt Binnema zat de gemeente Leeuwarden met het pompstation in de maag. Hij zegt dat de pomp eerst aan de Tesselschadestraat zou komen, maar omdat het daar niet wilde vlotten, werd de pomp naar Goutum verplaatst. De Raad van State heeft daar echter geen problemen mee.