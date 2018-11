Zorgen De Rouwe over gevolgen Brexit voor Fries bedrijfsleven

In totaal doet 6% van de Friese bedrijven zaken met het Verenigd Koninkrijk. In Groningen is dat 3,5% en in Drenthe minder dan 1%. Als de Brexit doorgaat, zal de Friese economie ook meer negatieve gevolgen ervan ervaren.

De Rouwe wil dat de provincie het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Fryslân helpt met het geven van informatie en bij het vinden van andere landen als exportgebied. De Friese mkb-bedrijven zijn meestal klein en zijn daardoor kwetsbaar, volgens De Rouwe.

Transport en agrofood

Bedrijven die veel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk zijn vooral actief op het gebied van transport en agrofood. Het is nog steeds niet bekend wat de exacte gevolgen zijn voor het bedrijfsleven als er een definitief Brexit-akkoord ligt.