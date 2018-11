Microfoons vliegbasis Leeuwarden moeten duidelijkheid geven over overlast

Er is vaak onduidelijkheid over of vliegtuigen over dorpen heen vliegen of niet. Als mensen wat horen, kunnen ze meteen op het internet zien wat dat was. "De beleving zal altijd blijven, maar die kan nu worden gestaafd met feiten. En dat geeft duidelijkheid. Daar is behoefte aan bij omwonenden", zegt Gerard Veldman, van dorpsbelang Jelsum-Koarnjum.