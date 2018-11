Ondernemers St.-Annaparochie op de bres voor ondernemersvereniging

Vrijwilligers vinden voor een organisatie of vereniging: het blijkt in de praktijk vaak moeilijk te zijn. Zo ook voor de ondernemersvereniging in St.-Annaparochie. Op een bijeenkomst met de leden is besloten dat de vereniging toch blijft bestaan, ondanks het feit dat er maar een bestuurslid was: voorzitter John Ynema.