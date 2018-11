De natuur is behoorlijk rijk. Er fladderen, lopen en groeien in Fryslân soorten rond waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord. En juist die soorten probeert onze Natuurdetective te vinden. Een deskundige geeft opdracht, waarna verslaggever Remco de Vries eropuit gaat. In dit geval naar Veenklooster, waar mogelijk de klimopbij zit. Dat is een insectensoort die in de herfst nog zeer actief is.