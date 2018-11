Opknapwerk De Skieding kan starten: "De meningen lopen volledig uiteen"

De provincie wil bij beide aanpassingen de helft betalen. Bij de extra aansluiting van het Lauwerskwartier is dat maximaal 750 duizend euro en bij de veetunnel maximaal 150 duizend euro. Daarmee komt een eind aan een jarenlang proces om de weg veiliger te maken en het verkeer beter te laten doorstromen.

Belangen bedrijven en omwonenden lopen uiteen

De omwonenden wilden het liefst dat De Skieding aan de noordkant van het bedrijventerrein werd aangesloten, de bedrijven liever aan de zuidkant. Uiteindelijk kiest de provincie voor het tweede, maar dat was een moeilijk besluit, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes: "De meningen lopen volledig uiteen, want het het loopt vaak ook over het terrein van mensen. Als provincie hebben we naar iedereen geluisterd. Dus we willen er wel aan meebetalen, maar een voorwaarde is wel dat het alleen kan als er goed wordt omgegaan met de belangen van de mensen."

Het betekent wel dat sommige mensen hun huis kwijtraken. "Waarschijnlijk zijn ze op één hand te tellen, maar het gaat wel om mensen, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn."