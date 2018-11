Provincie en Rijk maken afspraken over krimpgebieden

Minister Ollongren ziet nu zelf ook in dat problemen op de woningmarkt toenemen in krimpgebieden. Dat geldt ook voor het tekort aan arbeidskrachten met een hogere opleiding. Daarnaast staat het aanbod van voorzieningen onder druk.

Later dit jaar weet de provincie of de zeven projecten, die voor subsidie bij de zogeheten 'regiodeals' zijn ingediend, ook echt geld krijgen. Van die zeven komen er twee regiodeals uit het noordoosten van de provincie. In totaal is daar landelijk 200 miljoen euro voor beschikbaar.