Honden worden ingezet om zwerfafval op te ruimen

Ze laten de hond dan bijvoorbeeld plastic flesjes oprapen en nemen dat mee naar huis om het goed weg te gooien. Er is een landelijke stichting die zich hiermee bezighoudt en de eigenaren begeleidt: enjoycleaningup.com. Landelijk zijn hier 120 mensen bij aangesloten.

"We zijn de hond, Drake, nu een jaar aan het trainen en proberen hem zoveel mogelijk afval op te laten halen." Michael en Soraya hopen dat steeds meer hondeneigenaren plastic afval zullen ophalen. "Het is heel frustrerend dat mensen hun afval zo laten slingeren. Afval ligt soms vlakbij een prullenbak. Het is een kleine moeite om de boel op te ruimen."