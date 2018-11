Reorganisatie bij Dockinga College kost tien banen

De aanstaande reorganisatie moet meer worden dan alleen het gezond maken van de begroting. De school denkt ook aan het introduceren van andere onderwijsconcepten zoals 'lespleinen', waarbij beter maar ook efficiënter las kan worden gegeven. Een andere mogelijke maatregel is het vergroten van de klassen. Dockinga heeft dinsdag de medewerkers geïnformeerd over de aanstaande reorganisatie. De medewerkers hebben volgens bestuurder Van Lonkhuyzen 'waardig' op het slechte nieuws gereageerd.

Samenwerking

Sinds begin dit jaar werkt Dockinga samen met het Lauwers College in Buitenpost en Liudger in Drachten bij het bestrijden van de krimp. De school wil dan ook onderzoeken of medewerkers die in Dokkum hun baan verliezen ook daar aan de slag kunnen. Het mogelijk sluiten van de dependance in Ferwert is volgens Van Lonkhuyzen niet aan de orde.