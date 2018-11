Motorclub Dirty to Be hoeft gemeente geen dwangsom te betalen

De uitkomst van de zaak is dat de gemeente de dwangsom niet in deze vorm mocht opleggen en indienen. Dirty to Be was in hoger beroep gegaan tegen de dwangsom die door de gemeente was opgelegd vanwege een feest met leden van een outlaw motorclub en de bestemming van het gebouw.

Het feest was op 4 mei. De gemeente had daar een tip over gekregen. Toezichthouders gingen erheen en zagen mensen met jasjes van motorclub Blackguards, die zijn niet welkom in Smallingerland.