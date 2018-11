Politie schiet bij aanhouding overvallers pizzakoerier

Veel vragen

De politie heeft nog veel vragen over de zaak, bijvoorbeeld hoe de verdachten in Wergea terecht kwamen en hoe ze aan de wapens zijn gekomen. Er wordt nog gekeken of het om echte of nepwapens gaat. De politie zoekt nog getuigen. Omdat de politie vuurwapens heeft gebruikt, stelt ook de Rijksrecherche onderzoek in.