Medewerkers drukkerij Sneek leggen persen stil

Van Iren: "Al maanden geven de werkgevers in de grafimedia niet thuis, wanneer we tot goede cao-afspraken willen komen. De werkgevers hadden tot september de kans om er samen met de medewerkers uit te komen. Helaas hebben ze die kans laten schieten."

De medewerkers willen een loonstijging van 6% in de komende twee jaar en goede afspraken over de inzet van uitzendkrachten en zzp'ers. Ook willen ze dat het derde WW-jaar wordt gerepareerd en dat de werkgevers afblijven van de zogenaamde 'klokurenmatrix', de toeslag voor werk buiten het dagvenster. Ook moet er een generatiepact komen: ouderen werken dan minder en jongeren vullen deze uren in.