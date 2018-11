Duurzame innovatiewedstrijd levert bruikbare ideeën en banen op

Bruikbare ideeën en een aantal nieuwe banen. Dat was de opbrengst van de Duurzame Innovatie Challenge Fryslân, een innovatiewedstrijd waarvan dinsdag de finale plaatsvond in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De wedstrijd, waar driehonderd studenten aan meededen, werd gewonnen door een studententeam van NHL Stenden.