WK-ticket is binnen: "De opluchting is best wel groot"

"De opluchting is best wel groot", vertelt Spitse direct na afloop van de wedstrijd. "Je wil er graag naartoe en je had de kans tegen Noorwegen, maar dat lukte helaas niet. Dan moet je twee wedstrijden spelen tegen Denemarken en twee tegen Zwitserland, je bent er niet zomaar. Je moet het wel uitvechten met die andere tegenstanders."

Oranje stond met een 3-0 voorsprong aan de aftrap, maar kreeg vrijwel direct een klap te verwerken, omdat Anouk Dekker een rode kaart kreeg. "Ik was niet meteen in paniek ofzo. Ik dacht: ja, dat gebeurt en dan moet je het oppakken en dan moet je er staan." De Zwitsers moesten een achterstand van drie doelpunten wegwerken, en precies dat zorgde voor een gevoel van rust bij Spitse. "Ik heb gekeken naar de scores van hun laatste wedstrijden, en zij scoren niet veel."

De kracht van Oranje

Ondanks de man-meer situatie zetten de Zwitsers weinig druk. Dat verbaasde Spitse niet. "Ze weten natuurlijk ook dat onze kracht voorin ligt met onze snelheid." Ze doelt daarmee op speelsters zoals Van de Sande en Martens.

Na de lange weg naar het WK-ticket zit er voor Spitse en haar teamgenoten nu nog maar één ding op: feestvieren! "We gaan zo naar het hotel, dan eerst eten en dan een drankje natuurlijk!"

Op 8 december is de loting voor het WK, dat volgend jaar in juni in Frankrijk gespeeld zal worden.