Wetterskip komt met risicokaart klimaatveranderingen Fryslân

Landelijke aanpak

De atlas is ontwikkeld naar aanleiding van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan staat dat alle gemeenten in Nederland voor 2019 een dergelijke klimaattest moeten doen. Dit ter voorbereiding op de toekomst en de gevolgen van de klimaatverandering.

Hoornstra: "Het weer wordt steeds extremer, maar in Fryslân is het nog lang niet zo extreem als in de rest van het land. Kijk maar eens naar Brabant. Daar valt soms wel zeventig millimeter regen op één plek. Dat hebben we in Fryslân nog niet gehad, maar dat kunnen we de komende jaren nog wel verwachten."