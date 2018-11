Straten in Leeuwarden vernoemd naar verzetsstrijders

De nieuwe straten komen in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Zo zal er een plantsoen vernoemd worden naar Harm en Annie Kingma. Het echtpaar was in de oorlog de drijfveer achter veel verzetsactiviteiten. De activiteiten werden vanuit hun woonhuis en timmerfabriek aan de Oldegalileën bedacht.

Ook Tiny Mulder, die naast haar verzetswerk beroemd is geworden als journalist en schrijver, krijgt een plantsoen dat haar naam zal dragen. Mulder was in de oorlog als koerier aan het werk voor het verzet. Daarnaast hielp ze piloten en onderduikers.

Gerben IJpma is de enige van het gezelschap die echt een straat naar hem vernoemd krijgt. IJpma, die in het verzet bekend stond als 'Grutte Klaas' (Grote Klaas), was verzetsstrijder en rayonhoofd LO-Súdwest Fryslân. Ook in Koudum is er een straat naar hem vernoemd.

Het college van Burgemeester en Wethouders moet nog akkoord gaan met de naamsvoorstellen.