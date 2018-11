Oranjevrouwen pakken in Zwitserland WK-ticket

Kwalificatie

De Oranjevrouwen moesten de play-off-wedstrijd tegen Zwitserland spelen, omdat ze in de groepsfase bij de kwalificatie voor het WK op de tweede plaats, achter Noorwegen, eindigden. Na een dramatische laatste wedstrijd.

Voor de wedstrijd tegen Zwitserland had Oranje in de play-offs al met Denemarken afgerekend. Het WK is komend jaar in Frankrijk en duurt van 7 juni tot 7 juli. Er doen in totaal 24 teams aan mee, die in twaalf stadions 52 wedstrijden zullen spelen. Nederland gaat als Europees Kampioen naar het WK.

Het is voor de tweede keer dat Oranje zich voor het WK heeft geplaatst. De vorige plaatsing was in 2015, toen het WK in Canada was.