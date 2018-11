Boeren willen stabiel waterpeil tegen bodemdaling

Het plan van de zeven samenwerkende landbouw-organisaties is een reactie op de discussie die momenteel gaande is. Daarin staat centraal dat het waterpeil in de sloten moet worden verhoogd. Zo'n hoger peil moet leiden tot een hogere grondwaterstand en dat moet op haar beurt het veen weer beter beschermen. Provinciale Staten hebben dat een paar jaar geleden in de Veengreidevisie vastgelegd. De boeren voelen echter niet zoveel voor die visie en het bijbehorende plan. Een hogere grondwaterstand zorgt ervoor dat het moeilijker is om te boeren.

Meer onderzoek nodig

De boeren pleiten nu voor meer onderzoek naar het veenweidegebied en de bodemdaling. Volgens de organisaties is onduidelijk of het verhogen van het waterpeil wel helpt tegen de oxidatie van het veen, de bodemdaling. Dat zou onder andere te maken hebben met een ander soort veen dat hier in de grond zit. Bouwe Bakker van de samenwerkende organisaties vertelt: "Ja, het veen is anders. Het neemt water op een andere manier op. Dat moet je wel meenemen in de plannen, want dat betekent dat je op een andere manier met de verschillende peilen om moet gaan."

Financieel haalbaar?

Het wordt nog een hele klus om iedereen van de haalbaarheid te overtuigen. Het instellen van kleine peilvakken, gebieden waar je het waterpeil lokaal kan regelen, kost veel geld.