Gemeente kijkt naar splitsing nieuwbouw kleedkamers en gymzaal op LSC-terrein

Er wordt opnieuw serieus gekeken naar het scheiden van de gecombineerde nieuwbouw van de gymzaal en kleedkamers op het terrein van de Sneker voetbalclub LSC. Wethouder Maarten Offinga deed daar maandag een mededeling over in de gemeenteraad van Súdwest Frylân. Hij was daarmee een beetje voorbarig, want er ligt nog geen officieel collegebesluit onder.