Vrijdagavond herdenking Menno Patat in zijn eigen snackbar

Menno Jansma had al bijna 35 jaar een snackbar in de Leeuwarder wijk Westeinde. Zijn patat, kroketten en frikandellen waren goedkoop, want zoals hij volgens zijn vriend Rik van der Zee altijd zei: "Massa is kassa." Van der Zee had een goede band met Jansma en is een van de initiatiefnemers van het afscheid vrijdagavond. "Je ziet het aan de hoeveelheid mensen die hier bloemen komen brengen, Menno was belangrijk voor veel mensen".