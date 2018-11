Man uit Heerenveen (32) krijgt celstraf voor drugs- en wapenbezit

De man werd vorig jaar september betrapt met hasj, speeds, een boksbeugel en een katapult in de auto. In februari vonden agenten weer een boksbeugel, xtc-pillen, ploerendoder en stroomstootwapen in zijn auto. Bovendien heeft hij een vat benzine gestolen.

Niet in de cel

De man heeft al achttien dagen in voorarrest gezeten, dus hoeft hij de cel niet meer in. De man is in behandeling omdat het goed met hem gaat. De rechtbank wil dat hij daar mee doorgaat.