Europese hotelschoolstudenten naar Leeuwarden voor vakwedstrijden

In totaal zijn 650 studenten van scholen voor de hotel- en toerismesector uit heel Europa naar Leeuwarden gekomen. Het gaat om de jaarlijkse vakwedstrijden van de AEHT (Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme).

Van Barista tot Cocktail

Er zijn tien wedstrijden bij de AEHT die in twee dagen plaatsvinden: Barista, Cocktail, Culinary Art, Decathlon, Front Office, Hospitality Management, Pastry, Restaurant Service, Tourist Destination en Wine Service.

Het is de 31ste van de AEHT-vakwedstrijden. Naast de wedstrijden is er onder meer een vlaggenparade en zal Fryslân aan de gasten worden getoond. Zo wordt er door de provincie gereisd en kunnen sportieve gasten schaatsen in de Elfstedenhal. Als afsluiter is er een diner in stadsschouwburg De Harmonie.