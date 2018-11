Súdwest-Fryslân wil meer woningen bouwen dan toegestaan door de provincie

Wethouder Maarten Offinga gaat dat doen, maar wel nadat de uitkomsten bekend zijn van een onderzoek naar de behoefte aan woningen in de gemeente. Onder meer de FNP en het CDA willen ruimte voor nieuwbouw in de dorpen. Het CDA maakte wel duidelijk dat er niet in elke plaats kan worden gebouwd.

Ook bouwen in dorpen

De gemeente blijft er ook bij de woningbouwcorporaties op aandringen in de dorpen te bouwen. Maar door extra heffingen van het Rijk en de opgave om bestaande huizen duurzamer te maken, hebben de corporaties weinig geld om dit uit te voeren, constateerde een deel van de raad.