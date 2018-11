Zeven Friese kroegen halen cafétop 100 Misset Horeca

Fryslân is met 7 cafés vertegenwoordigd in de 25ste editie van de Top 100 van Misset Horeca. Het eerste Friese café in de lijst is De Markies in Leeuwarden op de 26ste plaats. 't Gerecht in Heerenveen staat op de 31ste plaats, gevolgd door De Strohoed in Leeuwarden op de 58ste plaats.