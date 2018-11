Gazelle-eigenaar aast nog steeds op fietsenfabrikant Accell

Pon wil nu met de aankoop van aandelen een belang van 20 procent van Accell in handen krijgen. Ze bieden 19 euro per aandeel en dat is veel minder dan de 30 euro per stuk die de onderneming eerst op tafel wilde leggen om het Heerenveense bedrijf volledig in handen te krijgen.

Desondanks steeg de koers van Accell dinsdagmorgen op de beurs met 17 procent door de belangstelling van Pon.