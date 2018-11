Kringloopwinkel Koudum in de problemen door hogere afvalstortprijzen

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân gaat in gesprek met kringloopwinkel Emmaus in Koudum en het onderwerp wordt op de agenda gezet om in de raadscommissie te bespreken. Dat is maandagavond toegezegd in de raadsvergadering. Volgens de wethouder mag er wettelijk geen onderscheid worden gemaakt tussen instellingen met een goed doel of gewone bedrijven.

Juridisch lastig

Het achteraf compenseren met subsidie wordt volgens Faber juridisch ook heel moeilijk, omdat er dan gekozen moet worden welke instellingen daarvoor in aanmerking komen. Er zijn meer goede doelen die geld ophalen met gebruikte goederen.