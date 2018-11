Belactie voor De Rolpeal in Workum levert massaal vrijwilligers op

Het officiële startsein voor de campagne werd een week geleden gegeven. Belteams gingen daarna aan de slag. In die teams zaten leden van sportclubs, die hun medeleden belden om te vragen of ze vrijwilliger wilden worden. En terwijl er nog hard wordt gewerkt om het sportcentrum in 2019 af te krijgen, lijkt het met de vrijwilligers dus nu al goed te komen.

In het nieuwe sportcentrum komen een sporthal, zwembad en horeca. Bezoekers kunnen op een dakterras over de sportvelden uitkijken. Wie nog belangstelling heeft om vrijwilliger te worden, kan op de informatiebijeenkomsten van 27 november en 6 december in Cultuurhuis Klameare in Workum terecht.