Een zeiltocht van een maand om het Ei van Columbus te vinden

Volgende week begint het avontuur voor Maarten Mintjes uit Harlingen. Het wordt geen zeilvakantie, maar een reis met een zeer belangrijke ondertoon, want de reizigers gaan aan boord van het schip discussiëren en brainstormen over grote klimaat- en milieuvraagstukken, zoals duurzaamheid in de textielsector, als de plastic soep. "We hebben ook wel een verantwoordelijkheid om iets goed neer te zetten, maar we hebben er zin in!"

Ei van Columbus

Een maand lang zitten de deelnemers op het schip, zonder internet of ander contact met de buitenwereld. Dat doen ze om aandacht te vragen voor meer duurzaamheid, maar ook om 'out of the box' te denken. De jongvolwassenen hebben vaak geen achtergrond in duurzaamheid, maar juist dat moet ervoor zorgen dat er andere oplossingen worden bedacht dan wat er vandaag de dag allemaal al wordt geprobeerd. Kort gezegd is de hoop dat het duurzame Ei van Columbus uit onverwachte hoek gaat komen. Zo is Mintjes zelf bezig met een opleiding wiskunde en filosofie in Groningen.

Mintjes zegt dat hij zelf al langer nadenkt over zaken die met duurzaamheid te maken hebben. "Ik ga bijvoorbeeld naar de McDonalds en ik weet niet eens waar mijn spullen vandaan komen! Dit soort dingen, daar zit ik al een tijdje mee, en dit is zo'n mooi initiatief om iets bij te dragen."