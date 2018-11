"Geen gevaarlijke stoffen gemeten na ketellekkage"

Met de negatieve meting is het echter nog niet zeker dat er helemaal geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid. De gemeente wil daarover eerst een rapport afwachten, dat later deze week nog moet uitkomen.

Rookwolken en stank

De Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen kreeg aan het eind van maandagmiddag te maken met een lekkage in de ketel. Dit zorgde voor grote rookwolken boven de oven, die in de verre omgeving te zien waren. Omwonenden zeiden last te hebben gehad van de stank.

Omrin heeft meteen na de lekkage, de afvaloven stilgelegd. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Op 17 augustus was er ook een ketellekkage bij de REC, en ook toen moest de oven worden stilgelegd. Dat heeft destijds vijf dagen geduurd. Op 5 oktober was de laatste storing bij de REC.