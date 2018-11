Plannen voor een Watersportstad Heerenveen

Sportstad Heerenveen wil in het nieuwe watersportgebied onder andere ruimte maken voor kanoën, standup paddleboarding, open water zwemmen en survival. Zo zou het dan uiteindelijk mogelijk worden om al suppend (staand peddelend op een surfplank) van Sportstad naar het centrum van Heerenveen te komen.

Mogelijkheden

De gemeente Heerenveen werkt aan het verbeteren van de fileproblemen op de A32. Dit zou moeten door middel van turborotondes bij de Stadionweg en de Cissy van Marxveldtlaan. De gemeente verwacht dat dit werk in 2021 klaar zal zijn. Door het werk komt een gedeelte van de Stadionweg te vervallen. Het gebied dat daarmee vrijkomt, zou ideaal zijn voor watersporten. Daarnaast kan er met het initiatief 'Feanetië' een directe verbinding worden gemaakt met het centrum van Heerenveen en met Oranjewoud.

Werk te doen

De komende maanden gaat Sportstad Heerenveen in gesprek met verschillende sportaanbieders om de plannen voor de watersportactiviteiten verder uit te werken. Het idee is om dan in het voorjaar van 2019 te beginnen met kanoën en suppen.