GroenLinks zet in op vier zetels bij Statenverkiezingen

Duurzaamheid, het toestaan van dorpsmolens en een zeer kritische houding richting de REC in Harlingen zijn een paar speerpunten. Sikkes-Van den Berg is nu nog fractievoorzitter in de gemeente De Fryske Marren, maar die functie legt hij neer wanneer hij volgend jaar in de Provinciale Staten komt.

Op 24 november nemen de leden van GroenLinks een definitief besluit over de kandidatenlijst. Het Statenlid van nu, Jan Atze Nicolai, staat op plaats vier. Hij was ook graag de nieuwe lijsttrekker van de partij geworden.