Het verhaal van Stadswerf Leeuwarden: een plaats waar iedereen tot zijn recht komt

De Dwaelster, een mosselaak , ligt in het haventje van de werf. Het is een van de schepen die daar ligt voor onderhoud. Al bijna 25 jaar is de werf een plaats waar mensen die het psychisch moeilijk hebben, of met een lichte verstandelijke beperking, aan het werk kunnen. Ze worden doorgestuurd door GGZ-Fryslân of andere organisaties. Op de werf kunnen ze werken aan hun herstel en proberen weer door te stromen naar gewoon werk. Anderen werken daar therapeutisch. Door werfbaas Mathijs Westra wordt goed op de mensen gelet. Hij zet iedereen aan het werk en neemt de tijd om naar de problemen te luisteren en waar mogelijk te helpen: "Het is misschien niet volledig professioneel, maar ze mogen mij ook thuis bellen."

Stagiaires

Het is ook een leerbedrijf. Studenten van het Friesland College leren daar hoe ze een goede scheepstimmerman kunnen worden. Maar het is meer dan dat. Stagebegeleider Corlienke de Jong vindt het een bijzondere plaats: "De stagiaires hier leren een vak, en daarnaast leren ze om om te gaan met mensen in de psychiatrie. Dat is de kracht hier ook. Ze leren elkander hier goed kennen. En dan ook hoe je dan zo'n dag met elkaar moet uithouden.