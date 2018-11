Merlijn Torensma uit Leeuwarden laat zich vrijwillig aanvallen door drie mensen

Aikido is een Japanse verdedigingssport die nog het meeste op Judo lijkt, vertelt Torensma. Toch is Aikido wel iets anders dan het bekende Judo: "Aikido is sierlijker en het is geen wedstrijdsport zoals Judo." Bij de sport worden stokken, zwaarden en messen gebruikt. "Je gebruikt de materialen om te ontwapenen, dus mensen vallen je ermee aan en je leert hoe jij je hiertegen moet verdedigen."

Non-stop aanval

Volgens Torensma is de sport voornamelijk gericht op het overwinnen van jezelf, en niet op het overwinnen van anderen. Bij zijn examen moest hij alles uit de kast halen om de hoogste graad te behalen. Het examen duurde een half uur. "In het half uur werd ik aangevallen door eerst een ongewapend iemand, twintig minuten lang. En daarna door drie mensen, die non-stop aanvielen. Ik moest hierbij de controle houden, en dat is gelukt." Torensma beoefent de sport al twintig jaar, maar heeft de laatste zes jaar specifiek getraind om dit examen te behalen.

Van zeven tot 77

Hij heeft in de afgelopen jaren zijn eigen sportschool geopend, en traint zo'n zestig leerlingen van zeven tot 77 jaar oud. Zelf heeft hij er nu de hoogste graad gehaald, maar hij heeft nog steeds doelen te behalen. "Als ik laat zien dat ik me verdienstelijk maak voor het Aikido in Nederland, kan ik nog een aantal graden omhoog gaan, maar dat duurt heel lang. Voor de eerste moet je bijvoorbeeld al vijf jaar wachten." Hij is tijdens deze vijf jaar in de leer bij een docent in Groningen.