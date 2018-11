Sportoverzicht: succes bij shorttrack en sterkste man

In het sportoverzicht van deze week kunnen we niet om de 'Derby van het Noorden' heen: sc Heerenveen tegen sc Groningen. En die derby was vooral voor Heerenveen één om snel te vergeten. Beter nieuws is er voor de shorttrackers in Salt Lake City. Bij de dames haalde Suzanne Schulting goud op de 1000 meter. Sjinkie Knegt won goud op de 1500 meter.

Ook werd dit weekend de vierde KPN marathon wedstrijd in Thialf verreden. Daar stond de Zuid-Koreaanse olympisch kampioen Lee voor het eerst op het ijs. Bij de heren won Mats Stoltenborg, die Jorrit Bergsma in de sprint wist af te troeven. Bergsma werd uiteindelijk tweede. Bij de dames won Irene Schouten uit de ploeg van Jillert Anema, net voor Imke Vormeer en Iris van der Stelt.

Verder is er aandacht voor het korfbal en de Sterkste Man.